Bouhanni de sterkste in de sprint en neemt leiding in klassement

Trentin 100ste renner met ritzeges in 3 grote ronden

22 augustus Matteo Trentin hoort sinds vandaag bij een bijzonder gezelschap. De Italiaan is na zijn etappezege de honderdste wielrenner die er in is geslaagd een rit te winnen in de drie grote koersen. Trentin won eerder twee etappes in de Ronde van Frankrijk (2013 en 2014) en eentje in de Ronde van Italië (2016).