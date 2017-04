Boonen kijkt uit naar zware Parijs-Roubaix

De 36-jarige Belg verkende vrijdag met zijn ploeggenoten van Quick-Step al het parcours van de finale, vergezeld door een heel peloton fotografen en cameramannen op motoren. Boonen kon het niet laten op de wielerbaan van Roubaix nog even een sprintje te trekken en zo als eerste over de finish te komen.



,,Je merkt dat het al een tijdje droog is, er ligt veel stof tussen de kasseien'', zei de Belg tegen Sporza. ,,Dat maakt het parcours nog wat sneller. Dat is in mijn voordeel. Want hoe sneller en zwaarder de koers, hoe beter voor mij.''