Boasson Hagen oppermachtig in Noorwegen

Keukeleire wint Ronde van België ondanks valpartij op slotdag

18:18 Jens Keukeleire heeft vandaag op een merkwaardige manier de Ronde van België op zijn naam geschreven. De renner van Orica-Scott, ditmaal in het shirt van de nationale ploeg, viel in de slotkilometer, maar had eerder al voldoende bonificatieseconden veroverd om de leiderstrui over te nemen van de Fransman Rémi Cavagna.