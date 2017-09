Australië kiest voor Matthews als kopman

De Australiër pakte twee jaar geleden bij de WK in Richmond zilver, achter Peter Sagan. De Slowaak gaat in Bergen voor zijn derde wereldtitel op rij. Matthews krijgt in de koers over 277 kilometer steun van Mathew Hayman, Luke Durbridge, Simon Clarke, Rory Sutherland, Heinrich Haussler, Mitchell Docker, Jay McCarthy en Jack Haig, onlangs winnaar van een etappe in de Ronde van Polen. Sprinter Caleb Ewan is niet geselecteerd. Rohan Dennis komt alleen in actie op de tijdrit.