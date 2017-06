Ronald Giphart experimenteert met literaire robot

Ronald Giphart staat te popelen om met de robot aan de slag te gaan: ,,Het is enorm spannend wat voor verhaal we samen gaan schrijven. Normaal gesproken verzin ik zelf het plot, werk ik de karakters uit en zoek de woorden. Nu gaat de robot me daarbij helpen. Ik ben de baas, maar hij doet het werk!".

Meesterwerk

Volgens hem roept het experiment ook de vraag op hoe eigen de stijl van een schrijver straks nog is. Kan iedereen straks de nieuwe Giphart zijn? Karsdorp: ,,Dat kan ook tot vragen leiden op het vlak van auteursrechten. Maar omdat onze robot teksten letter voor letter produceert en dus niet één op één kopieert uit ander werk, zou dat geen probleem moeten zijn."



De machine kan het volgens de onderzoekers zeker niet alleen. Menselijkheid maakt de slimme machine krachtiger en dus vroegen ze Ronald Giphart om hun machine uit te testen. Het verhaal dat zij samen maken moet uiteindelijk gepubliceerd worden als extraatje bij de heruitgave van Ik, robot dat in november tijdens Nederland Leest cadeau wordt gedaan aan bibliotheekbezoekers. Niet geheel toevallig is het thema van die campagne dit jaar robotica.



Karsdorp hoopt dat de robot uiteindelijk een handig hulpmiddel wordt voor schrijvers. Niet alleen literair, maar wellicht ook voor een groter publiek. Karsdorp: ,,Dat laatste is niet de eerste opzet, maar ik zie het wel voor me. Hoe handig is het om zo'n robot in te zetten bij het schrijven van een sollicitatiebrief? Dat zie ik zeker gebeuren."