Net ontdekte planeet is bijzonder heet

De temperatuur is zo hoog doordat de planeet heel dicht bij zijn ster staat. Er is geen water, koolstofdioxide of methaan, daarvoor is de UV-straling van de ster te intens. Leven is er dan ook volstrekt onmogelijk. Door de hitte is de planeet aan het verdampen. Waarschijnlijk heeft KELT-9b een 'staart' van zijn eigen materiaal achter zich aan.