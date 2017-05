NASA zoekt in 2018 de zon op

,,Door meer van de zon te leren, leren we meer over sterren'', zegt De Jager. ,,De zon is nu eenmaal de dichtstbijzijnde ster. Dus moeten we daar heen.''



Het is evengoed 149.598.000 kilometer vliegen. NASA wil de Solar Probe Plus in een baan rond de zon brengen - wat een jaar of zeven duurt - en daar vervolgens metingen doen. Het is niet zonder risico. De goudgele vuurbal stoot miljoenen tonnen gas en magnetisch materiaal uit. ,,De energie die vrijkomt is te vergelijken met een miljard atoombommen op Hiroshima'', zegt De Jager. ,,Het magnetische materiaal knalt uiteindelijk tegen de gassen rond de aarde. Zo ontstaat bijvoorbeeld het poollicht dat in de wintermaanden is te zien.''