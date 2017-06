Na-apers verkopen ongetest Rotterdams levenselixer

De Rotterdamse wetenschappers publiceerden eind maart de ontdekking dat het gebruik van Proxofim bij bejaarde muizen zorgde voor een vollere vacht en verbeterde nierfunctie. Daarnaast renden ze twee tot drie keer meer in hun loopwieltje dan normaal. De wetenschapper zei toen al dat meer onderzoek nodig was om erachter te komen of mensen hierdoor langer konden leven.



,,We kunnen niet zomaar ouden van dagen aan het infuus leggen. Er bestaat een risico dat zij een overdosis krijgen, waardoor ook gezonde cellen kapotgaan. Bovendien weten we nu nog niet of het stofje überhaupt bijwerkingen geeft. Dat moeten we goed uitzoeken, eerst op andere proefmodellen, zoals varkens, daarna in de kliniek. We hopen over een jaar of twee, drie het onderzoek uit te breiden naar patiënten met agressieve vormen van kanker. In een nog later stadium willen we dan onderzoek doen naar ouderdomskwalen'', zei hij toen.



Proxofim is een stof die de verbinding tussen twee bepaalde eiwitten in blijvend beschadigde cellen verbreekt en de foute cel doodt. Die cellen scheiden allerlei 'rommel' uit die weefsels sneller doen verouderen en onze organen aantasten, aldus de wetenschappers.