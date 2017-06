Honderden planeten ontdekt: 10 met kans op leven

Ruimtetelescoop Kepler heeft nog eens 219 potentiële planeten in andere stelsels ontdekt. Tien daarvan zijn rotsachtig, net als de aarde, en staan op zo'n afstand van hun ster dat er misschien leven mogelijk is. Ze staan in de 'leefbare zone'. Waarschijnlijk is er het niet te warm en niet te koud, maar precies goed. Het wordt ook wel het Goudlokje-gebied genoemd.