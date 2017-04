Astronomen vinden opnieuw planeet waar leven kan zijn

Wetenschappers ontdekken angstaanjagende reuzenworm

16:37 Wetenschappers van de Universiteit van Utah hebben een unieke ontdekking gedaan, zo laten zij weten in een studie die gisteren is gepubliceerd. In een meer in de buurt van de Filipijnen vonden zij een levende gigantische scheepsworm. Scheepswormen zijn wormvormige weekdieren die in de zee leven. Dat er een grote variant bestond van het glibberige schelpdier, was al ruim tweehonderd jaar bekend; onderzoekers vonden regelmatig fossielen van schelpen ter grootte van een honkbalknuppel. Het is nu voor het eerst dat de gigantische scheepsworm levend is aangetroffen en kan worden onderzocht.