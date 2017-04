Amazon-baas verkoopt aandelen om ruimteproject te bekostigen

Bezos verwacht ongeveer 2,5 miljard dollar nodig te hebben voor de ontwikkeling van een raket die satellieten en op termijn mensen de ruimte in kan sturen. De capsule moet plaats bieden aan zes mensen.



Blue Origin had zich ten doel gesteld om in 2017 de eerste elf minuten durende suborbitale ruimtevlucht voor betalende passagiers te lanceren, maar dat is inmiddels uitgesteld, zo zei hij op een Amerikaans symposium over ruimtevaart in Colorado Springs. Ook de testvluchten waarmee hij dit jaar van start wilde gaan, zijn uitgesteld.



Het is niet duidelijk wat Bezos in totaal aan het ambitieuze project wil uitgeven. 'Het is een lange weg, waar ik met plezier in investeer. Ik zie wel wat er voor nodig is', aldus Bezos.



Volgens Forbes magazine bezit Bezos zo'n 78 miljard dollar.