Molenaarsknecht Jan sloot zich op 24-jarige leeftijd aan bij het verzet. Aanvankelijk bij de ordedienst en later de LO, Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. In de nacht van 25 op 26 juli 1944 wordt hij, na een anonieme tip, van zijn bed gelicht en overgebracht naar kamp Amersfoort en in oktober naar kamp Neuengamme.

Daar bezwijkt hij een paar maanden later. Zijn vrouw Maria blijft in bittere armoede achter in het dorp. Kleindochter Ellen, journaliste, ging op zoek naar het verhaal van haar opa. Dat publiceerde zij in 2015. Jan is het enige oorlogsslachtoffer op het dorp. Een simpele grijze steen op de begraafplaats was tot vrijdag de enige herinnering aan hem. ,,Nu blijft hij in herinnering. Zo lang je naam genoemd wordt, ben je niet dood,'' besluit Ellen.