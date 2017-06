Xing Core davert over Middelburg Volkoren

Xing Popcore davert zaterdag over de Middelburgse Markt. Het ruigste koor van het festival Volkoren krijgt al snel het publiek mee. Geen echte rockers, de luisteraars blijven rustig zitten of staan. Maar meedeinen, meeklappen of meezingen gaat ze prima af. Het koor heeft zelfs een fanclub tussen het publiek.

Niet zo gek gezien het feit dat Xing Pocore vrijdag doordrong tot de halve finale van Holland's got Talent. Dirigent Jan Klomp grijnst: ,,Of we winnen? Haha daar mag ik niks over zeggen... Wij zijn het ruigste koor hier op dit festival. Ons repertoire bestaat uit rockcovers; van Elbow, Queen, Pink Floyd en Guns N’ Roses tot Pearl Jam, Linkin Park en Within Temptation. We hebben hier vorig jaar trouwens ook gestaan.''

De negentiende editie van Middelburg Volkoren heeft 150 koren op het programma staan op 26 locaties. In totaal doen ruim rond de 5080 zangers mee vertelt Marin van den Berge. Zij presenteert het programma op de Markt. Voor iedere koorliefhebber valt er wat te luisteren. Smartlappen, zeemansliederen, kerkelijke gezangen, klassieke stukken, barbershop en jazz. ,,Het is er ook fantastisch weer voor'', zegt het echtpaar Rinus en Ria Jeroense dat er speciaal voor uit Bergen op Zoom overkomt. ,,De levensliederen trekken ons het meest, aldus Ria. We hebben ook kennissen en vrienden in het Koor Bittere Tranen, dus daar gaan we zeker naar luisteren. Een pianist weet het publiek zaterdag aan het einde van de middag te verrassen op de Dam. Geheel onverwacht neemt commissaris van de koning Han Polman plaats achter het instrument en begeleidt zangvereniging You name it.