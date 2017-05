Winkels rond Markt Middelburg 's zomers elke zondag open

Het initiatief is genomen door Bob van Lingen van Esprit. Hij kreeg alle ondernemers in het rijtje aan de Markt mee. De winkels in de binnenstad mogen van de gemeente nu al het hele jaar door op zondag open zijn.

Koopzondag

In de praktijk is alleen de eerste zondag van de maand een koopzondag en dan nog doen ze niet allemaal mee; sommigen niet om religieuze redenen, anderen niet om economische redenen.

,,Vooral kleine ondernemers kunnen niet zeven dagen open. En grotere winkels moeten dan extra personeel inzetten. Of we er iets aan overhouden is dus maar de vraag'', erkent Van Lingen. ,,We willen vooral duidelijker zijn richting het publiek: op zondag zijn we open en ze hoeven niet te twijfelen welke zondag.''