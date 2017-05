'Wie breekt nu in op slippers en in een huispak'

Officier wil nog altijd verslaafde Souburger opnemen in afkickkliniek

18:40 MIDDELBURG – Officier van justitie Cees Spierenburg vindt dat de oud-Souburger R. de L. opgenomen moet worden voor de periode van een jaar in een afkickkliniek. De man is in 2014 veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Ook kwam toen aan het licht dat hij verslaafd was aan drank, drugs en seks en dat hij op internet op zoek ging naar kinder- en dierenporno.