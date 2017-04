Welke kansen heeft de Cleene Hooge?

Of dat zo is, en wat er wel/niet kan in de Cleene Hooge wordt in beeld gebracht door Maatschap Goede Raad Is Duurzaam, van landschapsarchitect Bianca de Vlieger. ,,We maken een analyse van de landschappelijke kwaliteit: hoe waardevol is het? Dat blijft subjectief. Er is niet één waarheid. Bovendien ontwikkelt het landschap zich voortdurend. Ook de Cleene Hooge heeft er niet altijd zo uit gezien als nu. Daarna schetsen we diverse mogelijkheden voor de toekomst en rekenen financieel door hoe haalbaar die zijn.''