'We hadden schouderklopje moeten krijgen, maar kregen een schop'

,,We deden onze burgerplicht en zijn alleen maar gestraft”, zegt Hans Terwiel. De eigenaar van ’t Smikkelhoekje is boos, gekwetst en voelt zich in de steek gelaten door de gemeente.

Het echtpaar nam anderhalf jaar geleden de snackbar aan de Badhuisstraat over. Ze huurden ook de bovenverdieping, die op dat moment al onderverhuurd werd. Hans ontdekte er een wietkwekerij. Hij ging meteen naar het politiebureau om aangifte te doen. De kwekerij werd diezelfde dag ontmanteld. ,,Alleen de planten zijn weggehaald. We hebben duizenden euro’s uitgegeven om de bovenverdieping weer in orde te krijgen: we moesten een container huren om alles af te voeren, een nieuwe elektriciteitsmeter aanschaffen, schilderen, schoonmaken, nieuwe plafonds aanbrengen, deuren plaatsen.”

Drugspand’-pamfletten

In maart viel een brief op de mat van de gemeente: de bovenverdieping van het pand mocht van april tot en met juni 2016 niet onderverhuurd worden. Daardoor liepen de ondernemers drieduizend euro huur mis. ,,En het doet mentaal ook wat met je”, zegt Hans. ,,Op de ramen werden ‘drugspand’-pamfletten geplakt. Dat was heel kwetsend. Mensen die voorbij liepen, keken naar boven. Ze zagen ons als daders. En we merkten het ook in de omzet: die is in die periode gehalveerd. Het heeft ons financieel bijna de kop gekost: we hebben een jaar lang noodgedwongen zeven dagen per week gewerkt.” Thea: ,,We hebben er vaak aan gedacht om maar helemaal met de zaak te kappen. Maar ja, dan hadden we helemaal niets meer gehad.”

De ondernemers stapten naar de rechter om het besluit van de burgemeester aan te vechten. De voorzieningenrechter koos eerder partij voor de gemeente, maar de bestuursrechter oordeelde deze week dat de ondernemers te streng zijn aangepakt. De ondernemers gaan proberen de gederfde huurinkomsten bij te gemeente te claimen. ,,Eindelijk wordt nu door de rechter gewaardeerd dat we zelf aangifte hebben gedaan van de wietplantage. We zijn veel te streng gestraft. We hadden een schouderklopje moeten krijgen. In plaats daarvan kregen we een schop onder onze kont.”