WC-Python kan de pot op in reptielenzoo Iguana

videoVLISSINGEN - Wie een bezoek brengt aan reptielenzoo Iguana in Vlissingen, kan daar sinds woensdag een netpython zien waar een wel heel bijzonder verhaal achter schuil gaat. De slang werd in 2008 gevonden in een toiletpot op een hotelkamer in Maastricht.

Het reptiel was door de rioolgangen vanuit een andere kamer naar de wc gekropen en werd in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Hij wordt sindsdien opgevangen in de reptielenopvang aan het Bellamypark. Omdat de strafzaak tegen de oorspronkelijke eigenaren nog liep, is dat destijds niet naar buiten gebracht. Bovendien was de albinopython veel te agressief om onder de mensen te komen. ,,Als er een verzorger aan kwam gelopen, ging hij meteen in de aanval en vloog hij met zijn kop tegen het raam", vertelt Sandra Bom.

Flinke jongen

De slang is nooit meer weggegaan bij Iguana en is inmiddels een stuk rustiger. Het dier met een lengte van 5 meter en een gewicht van 45 kilo werd gisteren door Sandra en Ad Bom in een bananendoos onder een hoeslaken naar zijn nieuwe verblijf getild. Behalve takken, planten en een plas water is daar ook een wc in geplaatst. ,,Voor het vakantiegevoel", grapt Ad. ,,Die halen we na het weekend weer weg. Het is even een knipoog naar de bijzondere manier waarop hij bij ons terecht is gekomen."

Volledig scherm De verzorgers van Iguana hebben voor de grap een toiletpot in het verblijf geplaatst van de python. Een knipoog naar zijn verleden. © Elodie Kint

Nog even wennen

De python komt voorzichtig de doos uit gekropen en gaat op verkenning uit. Als hij elk hoekje gezien heeft, strijkt hij een paar centimeter voor het raam neer om in de gaten te houden wat er buiten het verblijf gebeurt. Na amper tien minuten knalt hij tegen de ruiten aan. ,,Hij moet nog even wennen aan alle bekijks", denkt Sandra. Omdat het niet de bedoeling is dat het dier zich blijft bezeren, besluiten de medewerkers bezoekers te waarschuwen dat ze een meter afstand moeten houden. Ad: ,,We kijken het een tijdje aan. Mocht hij niet kunnen wennen, kunnen we alsnog besluiten om het raam voor een deel af te dekken, zodat hij wat minder prikkels krijgt."