Watertaxi-seizoen Vlissingen geopend

Kokje: ,We zijn nu het zesde jaar in gegaan. Met vijf schippers, twee watertaxi's en ms Pirate II. De Pirate huren we in juli en augustus. Daarmee doen de onze Zeesafari's. Die mogen we alleen in die twee maanden doen. We beginnen dan op de mooiste plek van Vlissingen, aan de voet van Michiel de Ruyter, en dan door naar Breskens. En nee, het wordt geen veerdienst naar Breskens '', benadrukt hij.