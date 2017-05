Waterpark Veerse Meer wacht op beslissing curator

Hoogste bedrag

De curator kiest in augustus 2016 voor Waterrijk Walcheren. Want die partij biedt het hoogste bedrag, mailt hij de anderen. Hazeleger en zijn partner zijn teleurgesteld en verhogen hun bod met één miljoen euro. Ze zetten alles op alles om het in bezit te krijgen zodat ze het samen met De Zilveren Schor kunnen ontwikkelen. Ze hebben een uitgewerkt plan waarin wordt uitgegaan van de bouw van een hotel en 250 vakantiewoningen op diverse (schier)eilanden. Het overschrijdt ruimschoots het gebied dat Van Leeuwen aanbiedt. Zo tekenen ze ook woningen in op gronden die in bezit zijn van Staatsbosbeheer. Deze organisatie staat bijna nooit aantasting van natuurgebieden toe. Voor het duo vormt dat geen probleem. Hun plan is een eerste aanzet om te laten zien wat mogelijk is, zeggen ze.