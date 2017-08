Waterloop bij Gapinge krijgt natuurvriendelijke oevers

Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent al op 1 januari

13:02 TERNEUZEN - Alle seinen staan op groen voor een fusie van de havenbedrijven Zeeland Seaports en Gent, nu er een financiële oplossing voor de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos bij Nieuwdorp in zicht is. Doel is op 1 januari 2018 als gecombineerde haven van start te gaan. Het hoofdkantoor valt Terneuzen toe.