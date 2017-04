Was de directeur van De Schelde goed of fout?

Hendrik Wouter van Tijen (1888-1971) liet zijn bedrijf tijdens de oorlogsjaren draaien, voor zover dat mogelijk was. Na de oorlog werd hij eerst zeven maanden vastgezet, zonder berecht te worden. In 1950 werd hij wegens economische collaboratie alsnog veroordeeld tot een geldboete.

'Het verweer' is een pleidooi, een verklaring voor zijn handelen, net voor de rechtszitting in 1950. Het publiek krijgt de rol van jury toebedeeld. De monoloog is van 29 april tot en met 9 mei te zien in Nieuwdorp, Vlissingen en Arnemuiden.