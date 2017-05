Walcheren gaat op koopjesjacht in Vlissingen, Middelburg en Vrouwenpolder

videoVLISSINGEN - Terwijl de wegen naar de kust vol stroomden, was het op Hemelvaartochtend ook al vroeg moeilijk om een parkeerplekje te vinden bij de Machinefabriek in Vlissingen. Het nieuwe evenement Vlissingen Vlooit trok duizenden bezoekers naar de hal op het Scheldeterrein waar van alles te koop was, van oude kleren en speelgoed tot meubels en sieraden.

,,Om van alle oude rotzooi af te komen'', verklaart Rick Hamelink (27) uit Biezelinge met een grijns waarom hij met zijn moeder een kraam op Vlissingen Vlooit heeft. ,,Er overlijdt wel eens iemand. En je krijgt cadeaus met Kerstmis die je niet gebruikt. Zo staat er van alles in dozen op zolder. Het is zonde om die naar de stort te brengen als je voor een kleine prijs er ook mensen blij mee kunt maken. We verkopen alles voor tussen de twintig cent en tien euro.''

Met een paardentrailer vol dozen reden ze donderdagochtend naar Vlissingen. Wat niet wordt verkocht, gaat mee terug maar blijft in de paardentrailer staan. ,,Zondag staan we op het Straatfestival in Ovezande en daar proberen we de rest te verkopen.''

Behalve voor de handel staat Rick er ook voor de gezelligheid. Af en toe doet hij een rondje, kijkt bij de andere kramen en neemt een koffietje.

Een dame die in zijn kraam tussen de boeken snuffelt, vist er een verhalenbundel van Engel Reinhoudt uit: De bakfiets en andere Zeeuwse verhalen. Die móet ze natuurlijk hebben, als vrouw van een fietsenmaker.

Wie op zoek wilde naar koopjes kon op Hemelvaartsdag ook terecht op de Hemelvaartsfair in Middelburg en op de Vrouwenpolderse Dagen. En wie donderdag geen tijd had, kan vrijdag nog in de herkansing bij Vlissingen Vlooit, de Hemelvaartsfair én de Vrouwenpolderse Dagen. De braderie in Vrouwenpolder duurt zelfs tot en met zaterdag.

