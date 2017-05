Vrijwilligers Middelburg krijgen eervolle vermelding

Elke vrijwilliger verricht waardevol werk. Toch waren de vrijwilligers zelf extra onder de indruk van het verhaal van Mattanios Abboud. Hij is zelf gevlucht uit Syrië naar Nederland, woont hier achttien jaar en helpt nu zelf vluchtelingen die net in Nederland zijn. 'Jouw bijdrage betekent ongetwijfeld heel veel voor deze mensen, in deze moeilijke periode in hun leven. Wat mooi dat je hen ondersteunt om hun weg te vinden en hen ook stimuleert om de Nederlandse taal te leren en actief te zijn en zich in te zetten in de samenleving', prees de jury hem.