'Voor 2.500 euro aan sigaretten gestolen bij winkelier (78) in Veere'

Kindjes Windorgel naar De Tuimelaar

17:14 VLISSINGEN - De bezoekers van kindercentrum Windorgel zijn tot en met het eind van de week te gast bij kindercentrum De Tuimelaar elders in Vlissingen. Het werd maandag te warm in de slaapkamertjes in gebouw De Combinatie, waarin Windorgel is gehuisvest.