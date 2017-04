Vlissingse Tilly Knuppel wordt lachend 103

VideoVLISSINGEN - Veel lachen en vrolijk zijn. Meer is niet nodig om oud te worden, zegt Tilly Knuppel-Heuvelink. En de Vlissingse kan het weten, want zij vierde woensdag haar 103e verjaardag.

Tilly Knuppel vierde drie jaar geleden al haar eeuwfeest. Maar ze kan alles nog, zegt ze woensdag op haar verjaardag. ,,Ik gym, ik brei, ik kook nog zelf. Ik mankeer totaal niks", zegt ze. Om er direct aan toe te voegen: ,,Mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik word steeds dover, mijn knie is versleten en mijn evenwicht ben ik al een tijdje kwijt" zegt ze lachend.

Lees verder onder de video

Heel zelfstandig

Figuurlijk is ze ook als hoogbejaarde niet uit haar evenwicht te brengen. Tilly Knuppel woont sinds vorig jaar zomer dan wel in een appartement in het Vlissingse woonzorgcentrum Theo van Doesburg, maar ze is nog heel zelfstandig. Zo kookt ze meestal zelf - 'Indisch, Hollands alles door elkaar'- en kuiert ze met rollator door de gangen en de binnentuin van het zorgcentrum. Ook doet ze aan bijna alle activiteiten mee. Alleen de bingo - 'ik win nooit wat'- en het kaarten laat ze aan zich voorbij gaan. ,,Bridgen vind ik leuk, maar andere kaartspellen zijn voor kinderen."

Tilly werd in 1914 geboren in Bandung op het eiland Java. Na drie oorlogen en veel persoonlijke sores kwam ze in 1956 naar Nederland. Hoewel ze het een en ander had meegemaakt, pakte ze de draad snel op. En met die draad ook een naald; ze was coupeuse. Tot na haar honderdste, ver nadat haar man overleed, woonde Tilly Knuppel in de binnenstad van Vlissingen.

Altijd vrolijk