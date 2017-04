Vlissingse relschoppers moeten wachten op kraken van telefoons

In de nacht van 31 december op 1 januari werden in de Bloemenbuurt vernielingen aangericht aan woningen en auto’s en agenten en andere hulpverleners belaagd. De politie hield tot nu toe zes verdachten aan die na korte of langere tijd weer naar huis konden.

Telefoons

De politie heeft van de kant van het publiek informatie gekregen over wat er die nacht is gebeurd in de Bloemenbuurt. Ook foto’s en films. Aan de hand van die beelden is de politie op zoek gegaan naar anderen die ook foto’s of films namen. Sommigen gaven hun materiaal vrijwillig af, anderen weigerden. Daarop zijn die telefoons in beslag genomen waarna verzocht werd de pincode te geven zodat de politie zelf de foto’s en films kon bekijken en veilig stellen. Lang niet iedereen was daartoe bereid.