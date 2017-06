Vlissingse raad blijft ruziën over Kadernota

Beeldhouwer Guido Metsers: 'We moeten met de pet rond'

17:51 ZOUTELANDE - We moeten met de pet rond, is de conclusie van beeldhouwer Guido Metsers en de Zoutelandse dorpsraad. Want geld voor het beeld van Willibrordus dat straks zo mooi in de nieuwe kerktuin zou passen, is er niet.