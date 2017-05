Vlissingse fracties op de bres voor behoud abelen

Door het kapbeleid van de provincie dreigen de abelen op de Vogeldijk (de oostkant van het Kanaal door Walcheren, vanaf de draaibrug bij Oost-Souburg tot aan de Schroebrug in Middelburg) 'vernietigd te worden', vrezen GroenLinks, SGP en Partij Souburg Ritthem. Zij vragen het college om geen vergunning te verlenen, voordat het dagelijks bestuur een beeld heeft over 'de hoeveelheid en motivatie van ingediende bezwaren'.

De provincie betoogde onlangs tijdens een informatieavond dat veel abelen niet erg gezond zijn. Door ze in acht jaar tijd in fases te kappen, krijgen nieuwe bomen de beste groeikansen. Ook is daarmee de veiligheid voor de spoorweg (er vielen twee bomen op het spoor de afgelopen jaren) gegarandeerd. De drie partijen, van welke de PSR deel uitmaakt van de coalitie, stellen dat de Tuin van Zeeland een andere mening over de kwaliteit van de bomen aan de dijk heeft. De fracties hopen dat B en W, die over de kapvergunning beslissen, oog hebben voor de Tuin van Zeelands aangedragen alternatieven.