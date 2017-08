Vlissingse bestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor Twittergedrag

Burgemeester Bas van den Tillaar wil volgend jaar voor aanvang van de nieuwe bestuursperiode met alle, al dan niet nieuwe, raadsleden om de tafel om over het gebruik van sociale media te praten. Van den Tillaar ziet vaker tweets of berichten op Facebook voorbijkomen, waarvan hij denkt 'dat zou ik persoonlijk niet zo doen'. ,,Berichten of opmerkingen kunnen natuurlijk cynisch, komisch of prikkelend bedoeld zijn. Dat wil ik niet sturen. Maar bestuurders die sociale media gebruiken, moeten zich er wel van bewust zijn dat hun berichten uitstraling hebben op de gemeentelijke organisatie en de politiek in het algemeen."

Venijnige tweets

De burgemeester gaf woensdag tijdens het wekelijkse persgesprek van het Vlissingse college zijn mening als reactie op vragen over het elkaar bestoken met venijnige, soms op de persoon gerichte, tweets van enkele raadsfracties. Als politici elkaar tijdens een raads- of commissievergadering persoonlijk aanvallen, is Van den Tillaar er meestal als de kippen bij om onverlaten er op te wijzen dat 'we in dit huis niet zo met elkaar omgaan'. Maar regels opleggen aan raadsleden en dagelijks bestuurders acht de burgemeester niet nodig.

De wethouders Josephine Elliott en Sem Stroosnijder laten zich op sociale media nauwelijks of niet horen. ,,Juist niet om in discussies terecht te komen", zegt Stroosnijder. Wethouder Albert Vader brengt zijn, soms onverbloemde, mening juist wel regelmatig in de openbaarheid. ,,Natuurlijk ben ik wethouder. Maar ik ben ook individu met een eigen mening én lid van een politieke partij. Als ik het standpunt van het college verkondig doe ik dat onder het logo van de gemeente Vlissingen. En als ik zelf een tweet verstuur doe ik dat onder mijn eigen naam. Daarbij staat ook dat ik wethouder ben, want dat mag iedereen weten. Mocht daar om worden gevraagd dan leg ik verantwoording over mijn uitspraken af aan de gemeenteraad."

