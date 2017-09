Vlissingse badeend Spartel vernield

VLISSINGEN - Badeend Spartel bezorgt onbedoeld veel passanten beteuterde gezichten. Het kleurige kunstwerk in de wijk Middengebied in Vlissingen is maandagavond opnieuw vernield. Voor de tweede keer in een jaar is een groot gedeelte van de mozaïek van de badeend aan gort geslagen.