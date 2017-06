Vlissings MuZEEum begint met expositie Chathamtocht transformatie tot De Ruytermuseum

De tentoonstelling 350 jaar Tocht naar Chatham wordt vrijdagmiddag officieel gepresenteerd in het Vlissingse MuZEEum. Bezoekers, kinderen ook, kunnen onder meer via een animatiefilm, het spelen van een kwartetspel en het raadspel 'Wie is het?' de hoofdrolspelers van de Tocht naar Chatham leren kennen.