Vlissingen was te streng voor snackbarhouder die wietkwekerij meldde

Het echtpaar maakte de verdieping op eigen kosten schoon, maar toen dat was gebeurd, werd de verdieping op last van de burgemeester drie maanden gesloten. Terwiel betoogde een jaar geleden voor de voorzieningenrechter al dat hij de wietkwekerij zelf had ontdekt en aangegeven. Bovendien miste hij al drie maanden huurinkomsten door de grondige schoonmaak. De voorzieningenrechter stelde zich op echter op het standpunt dat de burgemeester gerechtigd was een streng anti-drugsbeleid te voeren: een beleid dat drugshandel uit de Vlissingse binnenstad moet weren.

Coulant

De bezwaarschriftencommissie was het daar vorig najaar ook mee eens, maar vond dat er redenen waren om het echtpaar Terwiel coulanter te behandelen. De bestuursrechter stelt zich nu op hetzelfde standpunt. Hij erkent ook het belang van een streng antidrugsbeleid in Vlissingen, maar stelt dat de goedwillende snackbarhouders daar 'onevenredig zwaar' voor worden gestraft. De bestuursrechter begrijpt dat de burgemeester met sluiting de loop naar een drugsverkooppunt wil stoppen. Maar die loop is er in een beginnende kwekerij - 'de plantjes waren nog klein' - nog niet geweest en de Terwiels zijn er in geen geval verantwoordelijk voor geweest.