Vlissingen kan vooruit zien naar bewolkt maar droog Bevrijdingsfestival

Sinds 1945 hebben we op 5 mei 4 keer een zomerse Bevrijdingsdag gehad, met 25 graden of meer. Een bizar koude 5 mei hebben we ook gekend, in 1979 werd het slechts 7,2 graden. Sinds 1945 is het op 5 mei zelfs al 5 keer kouder geweest dan 10 graden. Hoewel de lente bepaald niet op gang wil komen, wordt het zó koud waarschijnlijk niet dit jaar. In De Bilt worden De temperaturen die we op deze Bevrijdingsdag 2017 gaan halen, komen uit op circa 12 of 13 graden in De Bilt. Dat kunnen we dus bepaald geen record noemen.