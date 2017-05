Vliegveld Midden-Zeeland begint met verharden landingsbaan

Winnaar ringrijden voer voor jongensboek

7 mei OOST-SOUBURG - De Karolingenburcht in Oost-Souburg was zaterdag het decor voor de jaarlijkse jongerenwedstrijd. De dag begon fris, maar vanaf 10 uur werd het weer beter en werd het genieten op deze prachtige locatie, waar 65 jonge ringrijders het in 2 banen tegen elkaar opnamen. Het was de “Tilburgse Gapinger” Bram van Boxel die alle 64 andere Zeeuwse jonge Ringrijders achter zich liet.