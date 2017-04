Virtueel door steden en bollenvelden fietsen in Vlissings zorgcentrum

Toen Tina Stada na een lichte infarct in een rolstoel belandde, zag ze haar wielrijderstoekomst donker in. Maar een hometrainer waarbij rolstoelers gewoon in hun stoel kunnen blijven zitten, bood uitkomst. Sinds twee weken ziet Stada (85) haar dagelijkse fietstochten niet alleen als verplichte bewegingsoefeningen, maar vooral als pure ontspanning.

Een speciale televisie waarop fietstochten worden geprojecteerd, geeft Stada bijvoorbeeld de mogelijkheid 'virtueel' door Middelburg of haar vroegere woonplaats Vlaardingen te fietsen. ,,Het was leuk om langs mijn vroegere woonhuis te fietsen. Maar er is wel erg veel veranderd en het is vreselijk druk in de stad. Daar word ik hartstikke moe van. Liever fiets ik dan ook door de bollenstreek. De kleuren van de bloemenvelden zijn prachtig, ik word er helemaal rustig van", zegt Stada enthousiast.

Friesland

Fietsen is lang haar lust en haar leven geweest, meldt de trouwste gebruiker van het nieuwe fietslabyrint. ,,Na de dood van mijn man ben ik nog eens in twee dagen tijd van Vlissingen naar Friesland gefietst. Dat ging prima hoor." Maar voor de prestatie heeft ze het nooit gedaan. ,,Ik fiets, omdat ik het leuk vind. Niet omdat ik zo snel mogelijk ergens wil zijn", verklaart ze als ze een medewerker te hulp roept om de lichtste trapstand in te stellen. ,,Tegen bergen hoef ik niet op te fietsen, dat trapt te zwaar. Twee keer per dag rustig trappen, en dan het liefst langs de bollenvelden, houdt me fit."

Fitheid van de bewoners door met plezier te bewegen, is nou net de reden dat WVO Zorg blij is met het fietslabyrint, benadrukt lid Angela Kallewaard van de Raad van Bestuur. WVO Zorg heeft het labyrint gekregen van de Stichting Godshuizen, die 'bewegen voor ouderen' ook een goed doel vindt en ook een aantal aantrekkelijke fietsroutes aanleverde. ,,Een fietslabyrint kost toch zo'n 5,5 mille, terwijl je ook jaarlijks zo'n 750 euro moet reserveren om het systeem te onderhouden."

Tina Stada op de simulator.

Of WVO Zorg in Zeeland voorop loopt met de ingebruikname van het labyrint, weet Kallewaard niet. ,,De techniek is niet echt nieuw, dus elders zal ook wel interactief worden gefietst. Bij ons is draait het fietslabyrint net, maar ik hoorde al dat een afdelingshoofd wil kijken of er ruimte in haar budget is te vinden om een labyrint aan te schaffen. Niet zo gek, omdat het zoveel mogelijk laten bewegen van onze cliënten een speerpunt in onze organisatie is."

Praatje

Het fietslabyrint is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid, constateerde Kallewaard. ,,De fiets staat expres midden in de gang van de somatische afdeling. Als iemand virtueel lekker door een stad of over het platteland peddelt, komen mede-bewoners er vaak bij staan om even een praatje te maken."