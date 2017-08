Verwilderde katten zoeken een thuis

Dierenasiel

Het dierenasiel in Vlissingen heeft al ruim vijf jaar een speciale kattentuin, waarin 17 schuwe beestjes tijdelijk wonen. Wie er één mee naar huis wil nemen, kan niet kiezen: de medewerkers kunnen de dieren namelijk niet vangen. De kat die als eerste in de vangkooi loopt, gaat mee met zijn nieuwe baasje. ,,Deze katers en poezen zijn bang voor mensenhanden”, weet medewerkster Dana de Nooijer. ,,Ze komen vaak van boerderijen of van campings, of ze zijn gevangen omdat ze overlast veroorzaakten in een woonwijk. Mensen brengen ze aan het eind van de zomer ook hier, omdat ze het zielig vinden dat de katten straks buiten moeten lopen als het winter wordt.”

In het dierenasiel in Zierikzee zitten drie verwilderde katten, vertelt assistent-beheerder Naïm el Felyani. Het is lastig om een geschikte plek te vinden voor de verwilderde katten, weet hij. Ze zitten daarom soms een jaar in het asiel, terwijl de meeste katten er enkele weken of hoogstens enkele maanden verblijven. ,,Veel boerderijen hebben al genoeg katten.” De Nooijer van het dierenasiel in Vlissingen voegt toe: ,,Voor volwassen katten is het ook vaak lastig om te wennen. Daar moet je moeite voor doen. Mensen zetten liever een lokdoos neer voor de muizen.”