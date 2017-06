Vermiste man bewegingsloos in scootmobiel op straat gevonden

Buurtbewoner Joel Maljaars (26) zag bij thuiskomst de man stil in zijn scootmobiel zitten ter hoogte van fietsenwinkel Baaijens. Toen Maljaars 20 minuten later zijn hond ging uitlaten, zat de man daar nog steeds, op precies dezelfde plek.

De man was vermoedelijk in slaap gevallen. Toen de agenten hem wakker maakten, dacht hij dat hij nog steeds thuis was, zo'n 3 kilometer verderop. "We hebben 'm maar even thuis gebracht", schrijft de politie op Facebook. "De scootmobiel paste helaas niet in de bus dus u raadt het wel, dat werd een ritje scootmobiel." (zie foto)