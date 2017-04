'Verenigingen moeten uit gebouwen van gemeente Middelburg'

Brand op eiland Bende van Ellende

17:31 ARNEMUIDEN - Het eiland van de Bende van Ellende ligt er dinsdag verlaten bij. Een deels zwartgeblakerde boom en zwartgeblakerde bramenstruiken geven aan dat daar kort geleden een stevige brand woedde. Dat was maandagavond. Onbekenden staken toen de grote keet in brand die op dat eilandje in de Arne stond. Enkele maanden eerder brandde daar ook al een kleinere keet af.