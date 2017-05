Verdachte Vlissingse moord zou getuigen proberen te beïnvloeden

MIDDELBURG – De beide mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord in de Anjelierenlaan op de Vlissinger Hussein Hassan Abdillahi (26), moeten geplaatst worden in verschillende gevangenissen.

Ze zitten nu allebei in een gevangenis in Ter Appel. Maar A.M. (35) probeert, aldus F.M. (32), getuigen te beïnvloeden, zo bleek donderdag tijdens een tussentijdse behandeling door de Middelburgse rechtbank. Volgens F.M. zou A.M. geld bieden aan medegedetineerden om een belastende verklaring over hem af te leggen.

Daarom vroeg raadsman Ruud van Boom om overplaatsing van of zijn client of van A.M. Officier van justitie Gunnar van der Hofstede zegde direct toe dat hij mee zal werken aan overplaatsing omdat hij niet wil dat getuigen worden beïnvloed.

Volgens de officier heeft of de een of de ander Abdillahi om het leven gebracht. Wie, dat is nog niet duidelijk. Maar de beide mannen zijn de 22 september 2016 in de woning van Abdillahi geweest. Ze ontkennen en wijzen naar elkaar als diegene die met grof geweld de Vlissinger om het leven bracht.

Levenloze lichaam

Agenten troffen het levenloze lichaam van Abdillahi aan op zijn bed nadat ze de 22e via het alarmnummer 112 werden gebeld over problemen in de woning aan de Anjelierenlaan. Ze troffen daar toen ook F.M. aan maar vonden ook bewijzen dat A.M. die dag binnen was geweest. Hij heeft onder andere geprobeerd om met de pinpas van het slachtoffer geld op te nemen.

Volgens Van der Hofstede is het slachtoffer ernstig toegetakeld. Hij noemde het een ‘gruwelijk misdrijf’. En hij verzette zich met succes tegen het verzoek van raadsman Gerrit Veen om het voorarrest van A.M. te schorsen.