Verdachte van misbruik met Vlissingse jongen mag de cel uit

Dauwendaele introduceert wandelend voetballen in Zeeland

13:46 MIDDELBURG - De Middelburgse voetbalvereniging Dauwendaele en de Stichting Welzijn Middelburg (SWM) gaan is september, als eerste club in Zeeland, Walking Football aanbieden. Wandelend voetbal is een manier om zestigplussers een balletje te laten trappen.