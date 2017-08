Veertig jaar biologisch winkelen: 'De aarde moet zich kunnen herstellen'

MIDDELBURG – "Ik wil niet dat ik en mijn gezin te veel rotzooi binnen krijgen", zegt Anke van Wijk als ze met een volle boodschappentas De Tuin van Broeder Ludovicus verlaat. Ze is vaste klant van de natuurvoedingswinkel aan de Kort Delft in Middelburg, die vrijdag het veertig jarig bestaan viert. Ze hoort enigszins verrast dat eigenaresse Marjanne Haars binnenkort stopt. Maar dat houdt niet in dat ook de winkel sluit. Sharon (38), Jeroen (36) en Joël (34), drie van haar kinderen, nemen de winkel over en willen het bedrijf verder uitbouwen.

Marjanne (64) vertelt dat de winkel veertig jaar geleden is opgezet door haar man, Willem Timmermans, die destijds de markten afging. Middelburgse klanten vroegen aan hem een winkel te beginnen omdat ze niet alleen donderdags bij hem houdbare levensmiddelen wilden kopen. Hij betrok in eerste instantie een klein pandje aan de Lange Noordstraat waar het, aldus Marjanne, een vrolijke boel was. ,,Waren dagen bij dat we de hele tijd op onze blote voeten liepen.” Ze weet nog goed dat de eerste omzet, op een maandag, 350 gulden bedroeg. ,,Wij vonden zo’n bedrag geweldig.”

Biologisch

Vanaf begin af aan verkochten ze producten die verantwoord geteeld en gemaakt worden. ,,Het gaat erom dat de aarde zich moet kunnen herstellen. Hoe meer er biologisch wordt geteeld en verantwoord gemaakt, hoe beter.” In de beginjaren namen ze ook van regionale telers producten af. ,,Kwam ook zo nu en dan een fruitteler uit Zuid-Beveland langs met wat doosjes bessen.” Die tijd is voorbij. Ze koopt nu in via de groothandel. ,,De nostalgie is weg. Je moet nu echt zakelijk zijn.”

Duitsers

Ouderen zijn volgens haar een belangrijke doelgroep. Niet alleen omdat die gezond willen eten en leven maar ook wegens de smaak van het voedsel dat in de Tuin verkocht wordt. Jonge moeders ziet ze ook vaker langskomen, ,,Ze willen dat hun kinderen gezond eten.” Steeds meer jongeren doen bij haar hun inkopen. ,,Er is een grotere groep die veganistisch eet.” En daarnaast komen er allerlei mensen die leven met een dieet: ,,Die geen gluten mogen, geen suiker, geen eiwitten.” Ook Duitsers zijn vaak te vinden in haar winkel. Dat is volgens haar niet vreemd omdat zij, op het gebied van verantwoord eten, ‘een enorme voorsprong op Nederlanders hebben’. ,,Zij zijn daar wel al zeventig tot tachtig jaar mee bezig.”