Veers wandtapijt op klaarlichte dag gestolen op tentoonstelling in Edinburgh

Een nog onbekende man ontvreemdde één van de zes Veerse panelen van het wereldtapijt tijdens de ‘Homecoming Exhibition’ in de St. Giles Cathedral in Edinburgh. Daar viert het tapijt, bestaande uit 305 panelen, de veilige thuiskomst in Schotland. Het wandtapijt verbeeldt de verspreiding van de Schotten over de aardbol.

Een van de borduursters van het gestolen paneel nummer vijf 5, getiteld 'Kirk, de Schotse Kerk', reageert dinsdag tijdens het wekelijks handwerkcafé in de Schotse Huizen in Veere vol onbegrip en verontwaardiging.

Silvie van Dam, die de 25 Veerse borduursters aanstuurde: ,,Ik begrijp niet waarom iemand zoiets doet. Het is toch bizar. Je haalt tijdens een tentoonstelling een werk van de wand en wandelt daar gewoon mee weg. Er zit nu een gapend gat in de expositie.'' Machlien Neve, die aan andere Veerse panelen werkte, vult aan: ,,Dit is toch onvoorstelbaar. En wat moet je ermee?''

De expositie in de Cathedral is onderdeel van de 'Arriving home tour', die maart dit jaar in Londen begon. Die terugkeer van alle 305 panelen in Westminster Hall kreeg een rouwrandje door de aanslagen in Londen 22 maart.

In 34 landen, waar Schotten hun sporen nalieten, werd twee jaar lang door honderden mensen geborduurd aan het wereldtapijt. Van Italië tot Litouwen, Irak, Azië en IJsland. De Veerse panelen tonen de eeuwenlange handelsrelatie tussen Veere en Schotland.