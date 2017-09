Twee gewonden bij ongeval in Serooskerke

‘Dat bootje is dus ook zo te stelen’

10:32 VEERE - ,,Kijk, daar hangt er weer een.” Politieman Frank van der Vegte wijst naar een motorjacht met aan de reling een buitenboordmotor. ,,Is zo weg te halen.” Iets verderop in de jachthaven bij Veere ligt een nog groter motorjacht. De eigenaar is afwezig want alle ramen zijn geblindeerd. Maar in de takels hangt nog wel een bijbootje, inclusief forse buitenboordmotor. Van der Vegte manoeuvreert voorzichtig de politieboot P119 langszij en ziet dat er geen enkele beveiliging is aangebracht. ,,Dat bootje inclusief motor is dus ook zo te stelen.”