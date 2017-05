Transvision spant toch weer rechtszaak aan tegen gemeenten Walcheren

SGP Vlissingen: Liever persen dan legen op zondag

17:01 VLISSINGEN - De SGP in Vlissingen wil dat alle ondergrondse afvalcontainers in de gemeente een pers geïnstalleerd krijgen. Met de pers kan de inhoud compact worden gemaakt, waardoor er meer in kan, zodat de container niet op zondag geleegd hoeft te worden als die overvol is.