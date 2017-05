Tonnen schade bij brand in Vlissings hotel

VLISSINGEN - Een brand in hotel City2Beach in Vlissingen heeft maandag voor tonnen schade veroorzaakt. Het hotel is de komende dagen dicht en de daaronder gelegen lunchroom CityBeanz houdt in ieder geval ook dinsdag de deuren dicht.

De brand ontstond maandagmorgen bij of na dakbedekkingswerkzaamheden op een plat dak aan de achterzijde van het hotel. ,,De oorzaak staat nog niet honderd procent vast, maar vermoedelijk is er iets van een vuurtje blijven smeulen en dat is overgeslagen naar een kamer op zolder, waarin onder meer verwarmingsapparatuur staat. Het vuur greep vervolgens om zich heen over de hele bovenverdieping", zei eigenaresse Lianne Boone maandagavond.

Ten tijde van het uitbreken van de brand hadden alle weekendgasten het hotel aan de Badhuisstraat verlaten. 's Middags zouden de 21 kamers in deze meivakantie weer vol gasten zitten, maar daar kon door ernstige rook- en roetschade geen sprake van zijn. Ook het andere hotel van Boone, De Leugenaar aan de boulevard, zit vol. ,,Gelukkig hebben we alle gasten bij collega-hotels in Vlissingen kunnen onderbrengen."

City2Beach had net een rigoureuze renovatie achter de rug. Boone: ,,Op zolder zal een nieuwe verbouwing nodig zijn. En veel kamers zullen moeten opnieuw worden geschilderd. Ook de hele voorraad voedsel voor hotelgasten en lunchroom is door rook, roet en bluswater onbruikbaar. De experts moeten nog komen, maar de schade zal zeker in de tonnen lopen."