Toeristes Nadine en Stefanie hebben dubbel pech

VLISSINGEN - Het had een heerlijk dagje Zeeland moeten worden, maar voor Nadine Schumacher en Stefanie Thomas uit Keulen liep het zaterdag allemaal even anders.

Om 05.00 uur 's morgens reden de vriendinnen van huis. ,,We wilden zo graag de zee zien", zegt Nadine Schumacher, terwijl ze zich even voor drieën bij hun kapotte auto het zweet van het voorhoofd veegt. Die hebben ze niet meer gezien. Net voor ze Vlissingen inreden, bij de Souburgse Watertoren, reed Nadine op de auto voor haar.

Er vormde zich opeens een file en ik zat er bovenop. De auto voor mij had alleen blikschade, maar bij mij was het ernstiger. De radiateur is stuk. Dat betekent dat de koeling het niet doet. Hij moet hier gerepareerd worden, maar alle garages zijn dicht."

Dat is nog niet het ergste. ,,We moeten echt vandaag terug naar huis. Mijn dochter van veertien is alleen thuis. We kunnen niet een paar dagen blijven tot de auto gerepareerd is. We móeten terug naar Keulen, maar onze verzekering blijkt niet alles te dekken. We draaien zelf op voor het vervoer van de auto terug naar Keulen en moeten ook maar zien hoe we terugkomen naar Keulen."

Bergingsbedrijf

Mark Kuzee hoort het fronsend aan. ,,Dit soort gevalletjes maak ik in de zomermaanden dagelijks mee. Mensen die denken dat ze goed verzekerd zijn, maar de kleine lettertjes niet hebben gelezen. Het inschakelen van een bergingsbedrijf wordt meestal wel vergoed, maar daarna?"

Nadine en Stefanie hebben al voor een klein kapitaal verbeld met het thuisfront. Daar gaat de telefoon weer. Nadine: ,,We mogen een taxi nemen naar Breda en dan de trein naar Keulen pakken. Maar we moeten het wel voor het grootste deel zelf betalen." De vriendinnen kijken elkaar aan. Wat nu? Nadine: ,,Misschien is er iemand die naar Keulen gaat en ons een lift wil geven. Als we hier moeten blijven, weet ik het ook niet. Dan zal het wel slapen in een weiland worden. Alles zit immers vol. Maar nee, dat is geen optie. Mijn dochter is alleen. Ik móet terug."

Zou u deze dames willen helpen (terug naar Duitsland te komen)? Stuur dan uw gegevens door naar de redactie via Whatsapp. Het nummer is: 06-20418849.