Tientallen splinters door houten loopplanken

Winkels rond Markt Middelburg 's zomers elke zondag open

16:59 MIDDELBURG - De winkels direct aan de Markt in Middelburg gaan in juli en augustus elke zondag open van 12.00 tot 17. 00 uur. Het is een proef om beter aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van toeristen.