Tekst Duits soldatenlied gevonden op muur in Meliskerke

Volgens mede-eigenaar William Boone is de tekst donderdag ontdekt toen een voorzetmuur werd weggehaald. Daarachter zat de tekst:



Nur Mut Kamerad husch auf zum Sprung / im Zug der Zeitenwende / das Morsche fällt und herrlich jung / ......unser Sieg am Ende.



Schep moed, kameraad, spring eruit / in de verandering der tijden / het rotte valt en heerlijk jong / .....onze overwinning aan het einde.



Boone had geen idee wat er precies stond, wat het betekende en waar de tekst vandaan komt. ,,Ik werk ook op Scalda als docent op het cluster economie en heb een collega Ludo Jacobs die docent Duits is, gevraagd wat er staat en wat het zou kunnen zijn. Hij denkt dat het een parachutistenlied is.''



Het hotel/café/slijterij in de Torenstraat in Meliskerke is al sinds 1818 een herberg. In 1963 werd zijn opa Willem mede-eigenaar en een jaar later kocht die de toenmalige compagnon uit. ,,Daarna was het van mijn opa en oma. Maar in de oorlog was het dus ook al een café. Toen zal de tekst erop zijn gezet.''



Het pand wordt nu deels gesloopt en nieuw opgebouwd. Op de plek waar de tekst staat, komt een nieuwe trap naar boven, naar de vier nieuwe hotelkamers die op de eerste etage komen. Het is daarom niet mogelijk het stuk muur met de tekst voor de toekomst zichtbaar te houden, zegt Boone. ,,Maar zelfs als we dit vooraf hadden geweten, hadden we dat denk ik niet gedaan. Het is een stukje geschiedenis, maar ook een gevoelig stukje. En we krijgen ook best veel Duitse gasten.''