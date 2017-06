TBS Vlissinger met jaar verlengd

'Hoe heeft deze man ooit zijn rijbewijs heeft gehaald?'

9:07 MIDDELBURG - Mocht de rechtbank in Middelburg de eis van de officier van justitie tegen de 26-jarige Vlissinger C. K. opvolgen, namelijk achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk en drie jaar niet rijden, dan is Zeeland voor enige tijd waarschijnlijk een stuk verkeersveiliger.